Англія

Керманич Челсі вчить свого воротаря грати ногами.

Уругвайського нападника Дарвіна Нуньєса вболівальники англійського Ліверпуля через незабитий момент у грі проти бірмінгемської Астон Вілли (2:2) вважають одним із головних винуватців тієї втрати очок.

Однак головний тренер "червоних" Арне Слот явно не квапиться скидати всю провину на свого підопічного.

"Я допоміг йому, сказавши, що він може втратити свій шанс грати постійно. Я був суворим не тільки щодо до нього, а й щодо кожного гравця Ліверпуля. Але вдруге поспіль я не був задоволений його роботою на полі: проти Вулвергемптона та проти Астон Вілли.

Я завжди намагаюсь бути чесним зі своїми гравцями, наскільки це можливо, я завжди намагаюсь захищати своїх гравців, тому я не кажу, що він ніколи не працював старанно.

Я знаю й інший його бік. Я пам’ятаю його домашній матч проти Вілли, де він зробив 100-метровий спринт і забив гол, я пам’ятаю його, коли він вийшов на поле в домашньому матчі проти Сіті і дуже агресивно пресингував, вирвав м'яч, і ми забили гол.

Але я не можу змиритись із тим, що гравець не викладається на повну. Це очевидно. Я можу змиритись з цим один раз, але двічі — це вже занадто. Ось чому я звернувся до нього.

Не те, щоб я раптом дуже розсердився на нього. Я не проти того, що він змарнував шанс, я б хотів, щоб він забив, і я знаю, що він врешті-решт своє заб'є. Але якщо ти змарнував шанс, ти маєш боротись за команду.

Я не кажу, що він зовсім цього не робив, але це не був звичайний Дарвін, якого люблять уболівальники. Це головним чином тому, що він завжди дуже багато працює.

Він все ще засмучений через цю хибу проти Вілли. Як би я не хотів, щоб номер "дев'ять" сприймався як такий, що наполегливо працює і робить все необхідне для команди, нормальний номер "дев'ять" завжди зосереджений на голах.

Я можу продовжувати говорити з ним про швидкість роботи, але він, як і будь-який "дев'ятий" номер, завжди буде розчарований, якщо упустить свій шанс.

Але вчора він був неймовірним на тренуванні, коли йшлось про робочий темп. Сподіваюсь, він зможе продовжувати в тому ж дусі, і коли він знадобиться команді, він буде готовий до цього, якщо продовжуватиме працювати так, як учора", — заявив нідерландський фахівець.

У цьому сезоні на рахунку Нуньєса шість голів та п’ять гольових передач у 35 матчах.