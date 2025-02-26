Англія

Центрбек Евертона цікавить низку амбітних клубів АПЛ.

Центральний захисник Евертона Джарред Брентвейт знаходиться під пильною увагою одразу кількох клубів англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє CaughtOffside, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Тоттенгем зацікавлені в підписанні 22-річного англійця наприкінці поточного сезону.

За інформацією джерела Евертон, у свою чергу, має намір утримати Брентвейта в команді та продовжити з ним контракт до 2029-2030 року, запропонувавши одну з найвищих зарплат серед гравців клубу, оскільки Джарред входить у довгострокові плани "ірисок".

Цього сезону Джарред Брентвейт записав на свій рахунок один асист у 21 матчі за клуб у всіх турнірах. Його контракт із Евертоном спливає влітку 2027 року.