Команда Унаї Емері очікувано пройшла Кардіфф Сіті.
Марко Асенсіо, Getty Images
28 лютого 2025, 23:55
У рамках 1/8 фіналу поточного розіграшу Кубка Англії Астон Вілла зустрілася на власному полі Кардіфф Сіті, який знаходиться у нижній частині таблиці Чемпіоншипу.
Незважаючи на відсутність голів у першому таймі, представникам АПЛ вдалося вирішити питання щодо виходу до наступної стадії найстарішого футбольного турніру в другому таймі.
Головним героєм зустрічі став новачок бірмінгемців Марко Асенсіо, який спочатку відгукнувся на передачу Маркуса Рашфорда, а пізніше оформив дубль після асисту Оллі Воткінса.
Астон Вілла - Кардіфф Сіті 2:0
Голи: Асенсіо, 68, 80