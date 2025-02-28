Англія

Команда Унаї Емері очікувано пройшла Кардіфф Сіті.

У рамках 1/8 фіналу поточного розіграшу Кубка Англії Астон Вілла зустрілася на власному полі Кардіфф Сіті, який знаходиться у нижній частині таблиці Чемпіоншипу.

Незважаючи на відсутність голів у першому таймі, представникам АПЛ вдалося вирішити питання щодо виходу до наступної стадії найстарішого футбольного турніру в другому таймі.

Головним героєм зустрічі став новачок бірмінгемців Марко Асенсіо, який спочатку відгукнувся на передачу Маркуса Рашфорда, а пізніше оформив дубль після асисту Оллі Воткінса.

Астон Вілла - Кардіфф Сіті 2:0

Голи: Асенсіо, 68, 80