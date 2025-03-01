Англія

Лондонці підпишуть чергового бразильця.

Лондонський Челсі підпише лівого захисника бразильського Корінтіанс Деннера Еванжеліста. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб близький до трансферу 17-річного бразильця. Угода, ймовірно, буде оформлена на цих вихідних.

Зазначається, що "сині" заплатять 15 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Бразильський клуб також отримає певний відсоток від суми потенційного перепродажу гравця.

Наразі, на рахунку Деннера жодного матчу за першу команду Корінтіанс.