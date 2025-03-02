Англія

Бельгієць хоче продовжити виступи в Манчестері.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне готовий відігравати менш значущу роль у команді заради того, щоб залишитися у клубі, контракт із яким у нього закінчується наступного літа. Про це повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, для бельгійського футболіста важливо продовжити кар'єру в Манчестер Сіті, оскільки він хоче залишатися на видноті й поїхати на чемпіонат світу 2026 року в складі національної команди Бельгії.

Півзахисник вважає, що він, як і раніше, здатний приносити користь команді. Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола також розраховує на Де Брюйне.

Цього сезону Кевін Де Брюйне відіграв за Манчестер Сіті 28 матчів, забив чотири голи та віддав сім результативних передач.