Німець залишиться в Манчестері.
İlkay Gündoğan, getty images
02 березня 2025, 14:14
Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган близький до пролонгації трудової угоди з клубом до 2026 року. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, про продовження контракту 34-річного німця з "містянами" буде оголошено наступного тижня.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.
Цього сезону Ілкай Гюндоган відіграв за Манчестер Сіті 38 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.