Англія

Німець залишиться в Манчестері.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган близький до пролонгації трудової угоди з клубом до 2026 року. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, про продовження контракту 34-річного німця з "містянами" буде оголошено наступного тижня.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Ілкай Гюндоган відіграв за Манчестер Сіті 38 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.