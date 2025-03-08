У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті, яке відбудеться на Сіті Граунд.

СУБОТА, 8 БЕРЕЗНЯ, 14:30. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ноттінгем Форест переживає непростий період: у п’яти останніх матчах сенсаційні "лісники" здобули лише одну перемога (В1, Н1, П3). Після розгромної звитяги з рахунком 7:0 над Брайтоном гравці Форест не змігли здобути жодного виграшу. Останній матч на Сіті Граунд в АПЛ завершився безгольовою нічиєю, але в суперниках був лондонський Арсенал, який не зміг реалізувати свої моменти та отримав черговий удар по чемпіонських амбіціях. Тепер перед підопічними Нуну Ешпіріту Санту стоїть чергове непросте завдання – зупинити непередбачуваний та атакувальний Ман Сіті, як вони вже це робили з низкою провідних суперників, включно з Ліверпулем.

Попри поточну нестабільну форму, Форест вже неодноразово доводив, що його не варто недооцінювати. Команда є однією з найкращих у лізі за кількістю "сухих" матчів (11), і тільки Ліверпуль та Арсенал мають кращі показники в обороні. Вдома вони можуть бути справжньою фортецею, а власні вболівальники неодмінно додадуть команді впевненості. До того ж, кадрові втрати та нестабільність Сіті можуть зіграти на користь господарів.

Манчестер Сіті підходить до матчу в Ноттінгемі після перемоги над Плімутом (3:1) у Кубку Англії, який "містяни" можуть розглядати як єдину можливість виграти трофей в цьому сезоні, але навіть той матч із представником Чемпіоншипу показав досі існуючі проблеми команди Гвардіоли. Хоча Сіті контролював гру, вони знову переживали труднощі з реалізацією моментів. Гол Ніко О’Райллі наприкінці першого тайму додав команді впевненості, а в другій половині гри юний талант оформив дубль, перш ніж Кевін Де Брюйне поставив крапку в матчі.

Проте в АПЛ ситуація набагато складніша: боротьба за місце в Лізі чемпіонів триває, і будь-яка втрата очок може дорого коштувати чинним чемпіонам — тим паче у протистояннях із прямими конкурентами, яким і є Форест. За останні п'ять матчів у чемпіонаті, в яких суперниками були переважно провідні команди, команда Хосепа Гвардіоли здобула три перемоги при двох поразках, а проблемний захист виглядав нестабільним, пропустивши 8 голів. Втрата таких ключових гравців, як Родрі, Стоунз Аканджі та Аке, викликає величезний головний біль у тренерського штабу Ман Сіті. Але попри всі труднощі, які переслідують команди з початку сезону, Сіті продовжує боротися та прагне зробити ще один важливий крок, щоб закріпитися в топ-4 турнірної таблиці АПЛ.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,88, тоді як потенційний успіх Ноттінгем Форест оцінюється показником 4,05. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ : Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Домінгес, Андерсон — Еланга, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон — Нунеш, Хусанов, Діаш, Гвардіол — Ніко, Ковачич — Доку, Де Брюйне, Мармуш — Голанд Не зіграють: Мігел — Родрі, Аканджі, Стоунз, Аке, Бобб Під питанням: ... — ...

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