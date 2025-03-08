У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Саутгемптоном, яке відбудеться на Енфілді.

СУБОТА, 8 БЕРЕЗНЯ, 17:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛЬЮЇС СМІТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Якщо хтось і може відчути себе господарем англійського футболу на цьому етапі сезону, то це точно Ліверпуль. Під керівництвом Арне Слота "червоні" мчать до чемпіонства, маючи солідний 13-очковий відрив від найближчого переслідувача – Арсеналу. Команда демонструє характер та холоднокровність, а їхня гра поєднує в собі дисципліновану оборону та блискавичні атакувальні дії. Останні успіхи, включаючи аномальну та тактичну перемогу над ПСЖ у Лізі чемпіонів, лише підкреслюють високий клас та впевненість Ліверпуля.

Однією з головних переваг "червоних" є їхній глибокий і збалансований склад. У цій зустрічі очікується повернення Коді Гакпо, що може ще більше підсилити атаку. Окрім Конора Бредлі та Джо Гомеса, усі футболісти готові до гри, і це дозволяє Слоту обирати оптимальний склад для ще однієї потенційно домінантної вистави на Енфілді. Вболівальники очікують чергового видовища від своєї команди, яка прагне якнайшвидше закріпити своє чемпіонство.

Саутгемптон знаходиться у вкрай скрутному становищі з моменту свого виходу до АПЛ. Лише дві перемоги за весь сезон, останнє місце в турнірній таблиці та гра без особливих перспектив на покращення. Головний тренер Іван Юрич намагатиметься знайти хоч якийсь рятівний варіант, маючи у своєму розпорядженні Адама Лаллану, Яна Беднарека, Леслі Угочукву та Кайла Вокера-Пітерса. Проте втрати Джеймса Брі, Раяна Фрейзера, Росса Стюарта та Хуана Ларіоса значно скорочують варіанти для маневру.

Попри те, що в останній зустрічі між цими командами Саутгемптон чинив опір та мав великі шанси сенсаційно відібрати очки у лідера АПЛ, нинішній стан "святих" змушує сумніватися в їхніх шансах на повторення подібного сценарію. У будь-якому разі, для Саутгемптона ж ця гра стане ще одним випробуванням у важкому сезоні, який з кожним туром підходить до неминучого вильоту.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,15, тоді як потенційний успіх Саутгемптона оцінюється показником 17,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 8,70.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Трент, Конате, ван Дейк, Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Елліотт, Джонс — Нуньєс САУТГЕМПТОН : Рамсдейл — Сугавара, Беднарек, Гарвуд-Белліс — Вокер-Пітерс, Угочукву, Арібо, Велінгтон — Діблінг, Фернандеш — Онуачу Не зіграють: Гомес, Бредлі — Брі, Стюарт Під питанням: Гакпо — Фрейзер, Ларіос

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