Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 9 березня та розпочнеться о 16:00.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Лестер Сіті, яке відбудеться на Стемфорд Брідж.

НЕДІЛЯ, 9 БЕРЕЗНЯ, 16:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТІМ РОБІНСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Челсі продовжує боротися за потрапляння в топ-5 і місце в Лізі чемпіонів, тому домашній матч проти Лестера стане важливим випробуванням для команди Енцо Марески. Після впевненої перемоги 4:0 над Саутгемптоном "пенсіонери" отримали додатковий заряд упевненості та прагнуть розвинути свій успіх на тлі очевидного спаду, який переживає команда вже не перший місяць. Особливо важливу роль у цьому зіграє атакуюча ланка: Коул Палмер хоч і не вражає останнім часом, але всі знають, які проблеми він здатний створити обороні суперника.

Зважаючи на статус аутсайдера у сьогоднішнього суперника, лондонці мають чудову можливість не лише взяти три очки, а й покращити різницю забитих і пропущених. Мареска, який добре знайомий із Лестером за роботою в минулому сезоні, розуміє слабкі місця "лисиць" і спробує використати їх на повну. Відповідальність у центрі поля ляже на плечі Енцо Фернандеса, який у парі з Кайседо має забезпечити контроль над грою та швидкий перехід в атаку.

Для Лестер Сіті ця гра приходить у вкрай невдалий момент. Команда Руда ван Ністелроя перебуває в зоні вильоту, а її виступи залишають бажати кращого. Поразки від Брентфорда та Вест Гема ще більше загострили кризу, і зараз "лисиці" більше нагадують аутсайдера, ніж претендента на порятунок. Поїздка на Стемфорд Брідж навряд чи додає оптимізму та виглядає для Лестера як реальна можливість перервати серію з п'яти поразок поспіль.

Ван Ністелрой продовжує говорити про необхідність боротися до кінця, але захист його команди виглядає надто вразливим. Джеймсу Джастіну та Віктору Крістіансену доведеться зіткнутися з величезним атакувальним потенціалом Челсі, а центр поля з Вілфрідом Ндіді та Букамарі Сумаре може не впоратися з тиском з боку господарів. На тлі всіх проблем, шанс для "лисиць" може з’явитися хіба що в швидких контратаках, проте цього може бути недостатньо, аби зачепитися хоча б за нічию.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,22, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 12,5. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7,00.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ЧЕЛСІ : Йоргенсен — Гюсто, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Енцо, Кайседо — Санчо, Палмер, Нету — Нкунку ЛЕСТЕР СІТІ : Германсен — Джастін, Фас, Вестергор, Крістіансен — Ндіді, Сумаре — Буонанотте, Ель-Ханнус, Мавідіді — Варді Не зіграють: Лавія, Джексон, Гую, Мадуеке, Мудрик — Фатаву, Р. Перейра Під питанням: ... — ...

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