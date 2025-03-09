Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 9 березня та розпочнеться о 18:30.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає принципове протистояння між Манчестер Юнайтед та лондонським Арсеналом, яке відбудеться на Олд Траффорд.

НЕДІЛЯ, 9 БЕРЕЗНЯ, 18:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Для Манчестер Юнайтед сьогоднішній принциповий матч із Арсеналом – ще одне важке випробування в поточному сезоні, який складається не так, як хотілося б уболівальникам манкуніанців. Підопічні Рубена Аморіма відчайдушно намагаються здобути місце в першій десятці турнірної таблиці, що саме по собі є показником нинішнього стану клубу. Нестабільні результати на Олд Траффорд лише додають тиску на команду: три перемоги та три поразки в останніх шести матчах, причому дві з цих перемог були над головними аутсайдерами АПЛ в особі Іпсвіча та Саутгемптона — але навіть з такого рівня суперниками у МЮ поточного зразка можуть бути проблеми.

Додатковим викликом для Юнайтед є величезні кадрові втрати в складі та постійна критика з усіх сторін через відсутність чіткого малюнка гри. Команда часто покладається на індивідуальні дії Бруну Фернандеша, але цього може бути недостатньо проти організованого Арсеналу. Манкуніанці потребують позитивного результату, адже фініш у нижній половині таблиці стане черговим нищівним ударом по престижу клубу.

Арсенал підходить до цього матчу у чудовому настрої після розгромної перемоги 7:1 над ПСВ у Лізі чемпіонів. Лондонці давно не демонстрували такої ефективності в атаці на тлі травмованих усіх ключових гравців лінії атаки. Це стало важливим психологічним поштовхом для "канонірів", які через кілька нещодавніх втрат очок в АПЛ наблизили себе до третього поспіль провалу у намаганнях виграти чемпіонство. Можливо, лондонці зроблять акцент саме на виступи у найпрестижнішому єврокубку, бо перевага лідируючого Ліверпуля зараз вражає та виглядає неподоланною прірвою.

Попри сім забитих голів проти ПСВ, варто нагадати, що "каноніри" іноді мають проблеми з реалізацією, особливо в матчах проти добре організованих команд. Їхні недавні зустрічі з Вест Гемом і Ноттінгем Форест показали, що навіть володіючи ініціативою, Арсенал може створювати мало реальних моментів. Але чи можна сьогодні назвати знекровлений і кризовий Манчестер Юнайтед організованою командою? Ні, але у січні колектив Артети, навіть граючи увесь другий тайм у більшості, вилетів від МЮ з Кубка Англії за підсумками серії пенальті. Тому в якому б стані не перебували обидва клуби — на принципові ігри проти один одного вони завжди вмотивовані та налаштовані на 100%.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,75, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 5,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онана — Йоро, де Лігт, Лінделеф — Мазрауї, Фернандеш, Каземіро, Далот — Гарначо, Зіркзе — Гойлунн АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Стерлінг, Меріно, Троссар Не зіграють: Маунт, Еванс, Лісандро, Баїндир, Амад, Мейну, Доргу, Шоу, Кольєор — Жезус, Сака, Мартінеллі, Сака, Томіясу Під питанням: Магвайр, Угарте — ...

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