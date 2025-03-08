Англія

Француз може змінити клубну прописку.

Манчестер Сіті розглядає можливість із придбанням півзахисника мадридського Реала Едуардо Камавінги наступного літа. Про це повідомляє Football Transfers.

За інформацією джерела, "містяни" бачать у 22-річному французі ідеальну заміну для 34-річного Ілкая Гюндогана та 30-річного Бернарду Сілви, який також періодично грає в центрі поля.

Зазначається, що головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола також схвалює потенційний перехід Камавінги. Іспанський фахівець вважає, що 22-річний гравець здатний додати команді енергії та мотивації.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Едуардо Камавінга відіграв за Реал 24 матчі, забив один гол та віддав дві результативні передачі.