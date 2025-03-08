Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Вулвергемптон та Евертон.

Вулвергемптон та Евертон зіграють у двадцять восьмому турі англійської Прем'єр-ліги на Молінью.

Вітор Перейра, після поразки від лондонського Фулгема (1:2), залучив до стартового складу Агбаду в трійці центральних захисників, тоді як Ларсена на вістрі атаки.

Девід Моєс, на тлі нічиєї проти Брентфорда (1:1), використав із перших хвилин Дукуре під нападником, а Віталій Миколенко звично розташується ліворуч у захисті.

Вулвергемптон: Са — Доерті, Агбаду, Тоті — Семеду, Андре, Гомес, Аїт-Нурі — Бельгард, Мунетсі — Ларсен.

Запасні: Джонстон, Буено, Джига, Ліма, Дойл, Сарабія, Хван, Гомеш, Гедеш.



Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Ліндстрем, Дукуре, Гаррісон — Бету.

Запасні: Вірджинія, Бегович, Паттерсон, Кін, Янг, Коулман, Алькарас, Іроегбунам, Шерміті.



Гра Вулвергемптон — Евертон почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.