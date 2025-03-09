Англія

"Червоні" збираються придбати бразильського форварда.

Ліверпуль готує пропозицію щодо купівлі нападника Брайтона Жуана Педро. Про це повідомляє Empire of the Kop.

За інформацією джерела, мерсисайдці бачать в 23-річному бразильці довгострокову заміну для уругвайця Дарвіна Нуньєса.

Зазначається, що керівництво "червоних" готове заплатити Брайтону 50 млн. євро за трансфер Педро. Босам Ліверпуля подобається універсалізм бразильського форварда, який може зіграти не тільки в центрі нападу, а й на фланзі атаки.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Жуан Педро відіграв за Брайтон 24 матчі, забив вісім голів та віддав сім результативних передач.