Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Борнмут.

Лондонський Тоттенгем та Борнмут зіграють у рамках двадцять восьмого туру англійської Прем'єр-ліги на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Анге Постекоглу, після поразки від Манчестер Сіті (0:1), використав із перших хвилин Ромеро та Спенса в захисті, тоді як Біссума та Сарр розташуються в центрі поля, а Соланке очолить атаку.

Андоні Іраола, на тлі поразки від Брайтона (1:2), залучив до стартового складу Таверньєра ліворуч у нападі, на вістрі якого зіграє Еванілсон.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дансо, Спенс — Бентанкур, Біссума, Сарр — Джонсон, Соланке, Одобер.

Запасні: Кінські-молодший, Удоджі, ван де Вен, Грей, Бергвалль, Меддісон, Тель, Сон Хин Мін, Скарлетт.



Борнмут: Аррісабалага — Кук, Гілл, Гюйсен, Керкез — Адамс, Крісті — Семеньйо, Клюйверт, Таверньєр — Еванілсон.

Запасні: Денніс, Брукс, Скотт, Уаттара, Сіністерра, Солер, Джеббісон, Сілкотт-Дьюберрі, Акінмбоні.



Гра Тоттенгем — Борнмут почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.