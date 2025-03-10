Англія

Це буде вже третій період взаємодії англійського клубу та відомого бренду.

Англійський Ліверпуль нині бореться за чемпіонський титул Прем’єр-ліги, перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА та сподівається незабаром здобути Кубок англійської ліги у фінальній грі проти Ньюкасла на Вемблі в комплектах від свого нинішнього технічного партнера Nike.

Однак угода з транснаціональною американською компанією спливає вже цього літа, і далі продовжена не буде.

Натомість "червоні" на своєму офіційному сайті оголосили про повернення до співпраці з іншим гігантом у світі спортивної моди — німецькою компанією adidas.

Починаючи від 1 серпня 2025 року Ліверпуль утретє у своїй історії носитиме культові "три смуги", а партнери також постачатимуть ігрову, тренувальну та повсякденну форму одягу для всіх чоловічих, жіночих команд та академії, а також для співробітників Фонду клубу.

Раніше Ліверпуль та Adidas співпрацювали у періодах із 1985 по 1996 та з 2006 по 2012 роки відповідно.

За цей час "червоні" здобули три чемпіонські титули та три перемоги в Кубку Англії.