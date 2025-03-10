Англія

Італієць працюватиме в Лондоні.

Італійський функціонер Андреа Берта найближчими тижнями стане спортивним директором лондонського Арсеналу. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, призначення схвалено керуючим директором лондонського клубу Річардом Гарліком та виконавчим віце-президентом Тімом Льюїсом.

Зазначається, що також було отримано схвалення від головного тренера "канонірів" Мікеля Артети.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року посаду спортивного директора Арсеналу залишив бразильський функціонер Еду Гаспар, який перейшов на роботу до власника Ноттінгем Форест Евангелоса Марінакіса.