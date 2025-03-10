Англія

"Містяни" готові зробити крок в цьому напрямку, якщо француз буде зацікавлений.

Центральний півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга у літнє трансферне вікно може вирушити до англійської Прем'єр-ліги, оскільки Манчестер Сіті розглядає його підписання та активно стежить за виступами. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, боси "містян" мають хороші відносини з футбольним агентством CAA Stellar, яке минулої зими посприяло трансферу форварда Омара Мармуша з франкфуртського Айнтрахта. Саме це агентство також представляє інтереси Камавінги.

Зазначається, що Ман Сіті готовий до конкретних дій влітку щодо 22-річного француза, проте сам гравець наразі остаточно не вирішив, чи хоче в цілому залишати Реал Мадрид у найближчому майбутньому.

Поточний контракт Камавінги з "вершковими" розрахований до літа 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює хавбека в 80 мільйонів євро.

У поточному сезоні Едуардо Камавінга провів за Реал Мадрид 25 матчів, в яких він забив 1 голи та віддав 2 асисти.