Англія

Нідерландець поки що не знає, чи залишиться він на Енфілді.

Центральний захисник Вірджил ван Дейк відповів, чи повернеться він до виступів у Лізі чемпіонів із Ліверпулем у наступному сезоні.

Ліверпуль — ПСЖ 0:1 (1:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу 11.03.2025

Вчора, 11 березня, "червоні" вилетіли з єврокубка, поступившись місцем у чвертьфіналі плей-оф ПСЖ.

Контракт чинного лідера АПЛ із 33-річним нідерландцем розраховано до кінця червня 2025 року. Наразі невідомо, чи залишиться гравець у Ліверпулі.

"На даний момент у мене немає розуміння. Справді, поняття не маю. Контакти не призупинено, нічого такого. Я постійно кажу одне й те саме. Попереду 10 матчів, на чому я й зосереджений. Якщо будуть новини, то ви про це дізнаєтеся, а поки що навіть я сам не знаю. Усім відомо, що за кадром ідуть розмови, але це все. На даний момент навіть я не знаю, що буде наступного року. Якщо хтось каже, що знає, то він бреше вам прямо в очі", — цитує капітана "червоних" видання The Athletic.

На рахунку ван Дейка три голи й один асист у 40 матчах усіх турнірів поточної кампанії.