Англія

Керівництво лондонського клубу розраховує на чинного головного тренера.

Крістал Пелес розпочав переговори щодо продовження контракту з головним тренером Олівером Гласнером, передає журналіст Фабріціо Романо.

Нинішню угоду "орлів" із 50-річним австрійцем розраховано до кінця червня 2026 року. Якою буде тривалість нової наразі невідомо.

Повідомляється, що клуб і спеціаліст уже обговорюють плани на майбутнє, а також трансферний бюджет на наступне літо.

Гласнер очолює Крістал Пелес із лютого 2024 року. Під його керівництвом лондонці провели вже 48 матчів у всіх турнірах.

В АПЛ "орли" зараз ідуть 11-ми, маючи 39 очок після 28-ми зіграних поєдинків. Також на них чекає виїзна зустріч із Фулгемом у чвертьфіналі Кубка Англії.