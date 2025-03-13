Іспанець вражає своєю грою.
Марко Асенсіо, getty images
13 березня 2025, 14:48
Бірмінгемська Астон Вілла має намір підписати півзахисника ПСЖ Марко Асенсіо на постійній основі. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "вілланів" вже наполегливо працює над повноцінним трансфером 29-річного іспанця.
Зазначається, що керівництво Астон Вілли підготувало для Асенсіо особистий контракт до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон. Найближчим часом бірмінгемці повинні зв'язатися з ПСЖ для узгодження переходу Асенсіо. Сам гравець хоче залишитися в команді Унаї Емері.
Нагадаємо, Марко Асенсіо виступає за англійський клуб на правах оренди до червня цього року. Цього сезону він відіграв за Астон Віллу вісім матчів та забив сім голів.