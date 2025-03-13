Англія

Іспанець вражає своєю грою.

Бірмінгемська Астон Вілла має намір підписати півзахисника ПСЖ Марко Асенсіо на постійній основі. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "вілланів" вже наполегливо працює над повноцінним трансфером 29-річного іспанця.

Зазначається, що керівництво Астон Вілли підготувало для Асенсіо особистий контракт до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон. Найближчим часом бірмінгемці повинні зв'язатися з ПСЖ для узгодження переходу Асенсіо. Сам гравець хоче залишитися в команді Унаї Емері.

Нагадаємо, Марко Асенсіо виступає за англійський клуб на правах оренди до червня цього року. Цього сезону він відіграв за Астон Віллу вісім матчів та забив сім голів.