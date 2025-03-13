Англія

Нідерландець може переїхати на Близький Схід.

Представник саудівської Про-ліги Аль-Хіляль запропонував контракт капітану Ліверпуля Вірджилу ван Дейку. Про це повідомляє французьке видання L'Equipe.

За інформацією джерела, саудівський клуб пропонує трудову угоду з зарплатнею 20 млн. євро на рік.

Зазначається, що 33-річний нідерландець наразі не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього, вважаючи за краще зосередитися на кінцівці сезону. Ван Дейк має намір ухвалити рішення щодо місця продовження своєї кар'єри тільки по завершенню кампанії-2024/25.

Трудова угода гравця з "червоними" розрахована до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Вірджил ван Дейк відіграв за Ліверпуль 40 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.