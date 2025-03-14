Англія

Українець може повернутися на поле вже завтра, 15 березня.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола висловився щодо повернення після 3-матчевої дискваліфікації центрального захисника Іллі Забарного.

Забарний отримав червону картку в домашньому матчі проти Вулвергемптона (0:1) у 26-му турі АПЛ-2024/25. У наступних двох поєдинках чемпіонату, які проходили на виїзді, "вишні" поступилися Брайтону (1:2) і зіграли внічию з Тоттенгемом (2:2). Колектив Іраоли також вибив Вулвз із 1/8 фіналу Кубка Англії на власному полі (1:1, серія пен. — 5:4).

"Мені дуже приємно, що я маю вибір. Команда добре працювала й без нього, але мати такого гравця, як Забарний, завжди приємно. Я також сподіваюся, що для нього це було відпочинком, якого він зазвичай не отримує, і що це пішло йому на користь", — цитує керманича Борнмута офіційний сайт клубу.

На рахунку 22-річного українця участь у 28-ми матчах (всі — у стартовому складі) усіх турнірів поточної кампанії.

Завтра, 15 березня, "вишні" прийматимуть Брентфорд у 29-му турі АПЛ-2024/25. Поєдинок розпочнеться о 19:30 за Києвом.