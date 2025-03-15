У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Брайтоном, яке відбудеться на Етіхад Стедіум.

СУБОТА, 15 БЕРЕЗНЯ, 17:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Для Манчестер Сіті сьогоднішній матч є ключовою нагодою виправити ситуацію після останньої поразки від прямого конкурента Ноттінгем Форест (0:1), що стала черговим сильним ударом по амбіціях "містян" закріпитися в топ-4. Чемпіони останніх чотирьох сезонів мають протягом усього футбольного року проблеми – дев’ять поразок у лізі, що є найгіршим показником Гвардіоли за кар'єру, а на Етіхаді ж команда вже поступалася тричі. Ще одна невдача проти претендента на єврокубки може поставити під загрозу їхні шанси на потрапляння до Ліги чемпіонів, хоча слід зазначити, що ситуація зараз не така критична.

Особливі надії покладаються на Ерлінга Голанда, який за крок від чергового історичного досягнення – ще одна результативна дія, і він стане першим гравцем, що досягне позначки 100 за системою гол+пас у АПЛ менше ніж за 100 матчів. Водночас Філ Фоден, який відзначався шістьма м'ячами в січні, зараз переживає безгольову серію з п’яти матчів. Оборона взагалі викликає найбільші занепокоєння – Ман Сіті пропустив 38 м’ячів у поточному сезоні ліги, що лише на один менше, ніж у дебютний сезон Гвардіоли в Англії. Звісно, на це вплинули систематичні травми ключових гравців лінії захисту, з чим керманич "містян" вимушений справлятися й зараз.

Брайтон під керівництвом молодого Фабіана Гюрцеля підходить до цього матчу в приголомшливій формі – чотири поспіль перемоги в АПЛ. Востаннє "чайки" вигравали більше у Чемпіоншипі 2017 року, а в елітному дивізіоні це повторення їхнього рекорду. Остання перемога над Фулгемом (2:1) підтвердила їхні амбіції повернутися до єврокубків, а Жуан Педро забив вирішальний пенальті та сьогодні може стати першим гравцем Брайтона, якому вдастся забивати в чотирьох турах поспіль.

Перемога в Манчестері дозволить Брайтону обійти Сіті в таблиці, чого ніколи не траплялося у Прем'єр-лізі. Історія не на їхньому боці – Сіті виграв 10 домашніх матчів поспіль проти Брайтона. Проте в цьому сезоні "чайки" вже переграли манкуніанців у першому колі (2:1), тому вони мають цілковите право мріяти оформити історичні шість очок проти знекровленого гранда. Кожна команда вмотивована, кожній є за що боротися та що втрачати. Чекаємо на результативний бій, бо 9 із 10 останніх очних зустрічей нам пощастило побачити щонайменше два голи.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосеп Гвардіола. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,69, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 4,69. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,53.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ МАНЧЕСТЕР CІТІ : Едерсон — Льюїс, Хусанов, Діаш, Гвардіол — Ніко, Ковачич —Доку, Де Брюйне, Мармуш — Голанд БРАЙТОН : Вербрюгген — Лемпті, ван Геке, Вебстер, Еступіньян — Балеба, Гіншелвуд — Мінте, Рюттер, Мітома — Жуан Педро Не зіграють: Родрі, Аканджі, Стоунз, Аке, Бобб — Ігор, Кадіоглу, Мілнер, Велтман, Стіл, Данк Під питанням: ... — О'Райлі

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