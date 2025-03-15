Англія

Англієць може змінити клубну прописку.

Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед виявляють серйозний інтерес до півзахисника Ноттінгем Форест Моргана Гіббс-Вайта. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, керівництво "лісників" не хочуть продавати 25-річного англійця. Ноттінгем Форест має намір продовжити контракт з Гіббс-Вайтом, але можуть розглянути пропозиції щодо свого гравця в розмірі 60 млн. євро.

Зазначається, що зацікавлені клуби поки що не робити офіційних запитів до Ноттінгему, чекаючи відкриття літнього трансферного вікна.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Морган Гіббс-Вайт відіграв за Ноттінгем Форест 26 матчів, забив п'ять голів та віддав шість результативних передач.