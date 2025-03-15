Звісно з фінансовою доплатою.
Хуліан Альварес, getty images
15 березня 2025, 15:22
Ліверпуль зацікавлений в трансфері нападника мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса. Про це повідомляє Anfield Watch.
За інформацією джерела, керівництво "матрацників" мають намір запросити 120 млн. євро у клубів, які претендують на 25-річного аргентинця.
Зазначається, що Ліверпуль може включити в потенційну угоду нападника Дарвіна Нуньєса, щоб зменшити ціну на Альвареса.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро. Цього сезону Хуліан Альварес відіграв за Атлетіко 43 матчі, забив 22 голи та віддав 5 результативних передач.