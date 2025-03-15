Англія

Звісно з фінансовою доплатою.

Ліверпуль зацікавлений в трансфері нападника мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса. Про це повідомляє Anfield Watch.

За інформацією джерела, керівництво "матрацників" мають намір запросити 120 млн. євро у клубів, які претендують на 25-річного аргентинця.

Зазначається, що Ліверпуль може включити в потенційну угоду нападника Дарвіна Нуньєса, щоб зменшити ціну на Альвареса.