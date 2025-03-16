Англія

В очікуванні фіналу Кубка англійської ліги.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про майбутній фінальний матч Кубка англійської ліги з Ньюкаслом. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".

"Я думаю, що в цій частині сезону, особливо в Англії, практично неможливо, щоб усі гравці були у формі. В обох командах є, можливо, два, три або чотири виконавці, які не можуть грати, і це майже привілей, бо в багатьох команд протягом сезону було багато травм.

Дві-три травми — це зазвичай мінімум, який можна очікувати в такій лізі після чотирьох місяців безперервного футболу. Тому це великий комплімент для персоналу Ньюкасла і нашого персоналу, що так багато гравців доступні.

Трент дуже важливий гравець для нас, і так, Ентоні Гордон дуже важливий гравець для них. Але добре для обох менеджерів те, що в нас все ще є багато якісних гравців в складі", — заявив Слот.

Фінал Carabao Cup між Ліверпулем та Ньюкаслом відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.