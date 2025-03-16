Англія

Англійці спостерігають за талантом з Ліги 1.

Арсенал та Ліверпуль уважно спостерігають за прогресом юного таланту французького Ліону Маліку Фофана. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, 19-річний бельгійський вінгер готовий влітку покинути французький клуб. Ліон має намір отримати за свого вихованця щонайменше 50 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "ткачами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Малік Фофана відіграв за Ліон 34 матчі, забив дев'ять голів та віддав п'ять результативних передач.