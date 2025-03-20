Бразилець може поїхати на заробітки.
Габріель, getty images
20 березня 2025, 17:17
Саудівський Ан-Наср серйозно зацікавлений у центральному захиснику лондонського Арсеналу Габріелі. Про це повідомляє Give me Sport.
За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу планує зробити пропозицію щодо 27-річного бразильця найближчого літа.
Зазначається, що представники Ан-Насра вже контактували з гравцем і запропонували зарплату в розмірі 20 млн. євро на рік. Сам Габріель готовий розглянути варіант із продовженням кар'єри в Саудівській Аравії.
Чинна трудова угода бразильця з "канонірами" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.
Цього сезону Габріель відіграв за Арсенал 41 матч, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.