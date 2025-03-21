Англія

"Червоні дияволи" шукають універсального атакувального півзахисника.

Манчестер Юнайтед активно вивчає варіанти для підсилення атакувальної лінії в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, у шорт-листі "червоних дияволів" знаходяться 19-річний талант Ювентуса Кенан Їлдиз та 21-річний багатообіцяючий плеймейкер РБ Лейпциг Хаві Сімонс.

Їлдиз справив враження на скаутів Юнайтед, і клуб продовжує уважно стежити за його прогресом. Однак сам футболіст не планує покидати Турин – він комфортно почувається в Ювентусі та має контракт до 2029 року.

Щодо Хаві Сімонса, то його трансфер, як зазначає джерело, виглядає ще складнішим – РБ Лейпциг вимагає за нього 80 мільйонів євро, що є серйозною сумою на тлі поточних фінансових проблем Манчестер Юнайтед.

Попри це, "червоні дияволи" не втрачають інтересу до молодого нідерландця, але також англійський клуб розглядає кандидатури Бенджаміна Шешко (РБ Лейпциг) та Юго Екітіке (Айнтрахт Франкфурт) у рамках планів щодо підсилення атаки.