Англія

Італійський вінгер не зміг проявити себе на Енфілді.

Правий вінгер Федеріко Кʼєза залишить Ліверпуль у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, 27-річний вінгер може повернутися в італійську Серію А, а головним претендентом на його підписання є Наполі.

Головний тренер неаполітанців Антоніо Конте зацікавлений у трансфері Кʼєзи, і переговори між сторонами можуть розпочатися найближчим часом. Однак футболісту, ймовірно, доведеться погодитися на зниження зарплати.

Минулого літа Ліверпуль придбав Федеріко Кʼєзу у Ювентуса за 12 мільйонів євро. У поточному сезоні вінгер провів 11 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист.