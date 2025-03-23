Англія

Конате може змінити клуб влітку.

Захисник Ліверпуля Ібраїма Конате може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Такою інформацією ділиться Football Insider.

За даними джерела, мадридський Реал і французький ПСЖ виявляють серйозний інтерес до Конате, який поки що не домігся жодного прогресу в переговорах із Ліверпулем щодо нового контракту.

У нинішньому сезоні 25-річний Конате з'явився на полі в 34 матчах у всіх турнірах, відзначився двома забитими голами і записав на свій рахунок два асисти. Чинний трудовий договір Конате з Ліверпулем розрахований до літа 2026 року.

Фахівці Transfermarkt оцінюють вартість захисника в 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль запропонував Конате новий контракт.