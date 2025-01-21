Француз залишиться на Енфілді.
ІБРАЇМА КОНАТЕ, ФК ЛІВЕРПУЛЬ
21 січня 2025, 08:11
Захисник Ліверпуля Ібраїма Конате повідомив, що клуб запропонував йому новий контракт.
"Це правда, мені запропонували новий контракт. Чи близький я до підписання? Це інша розмова.
Я поквапився з поверненням після травми коліна. Я зробив це для своєї команди", — сказав Конате.
Чинний контракт француза із командою розрахований до літа 2026 року. В поточному сезоні Конате забив два голи та віддав один асист у 22 матчах.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль виявляє зацікавленість до півзахисника Штутгарта.