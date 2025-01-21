Англія

Француз залишиться на Енфілді.

Захисник Ліверпуля Ібраїма Конате повідомив, що клуб запропонував йому новий контракт.

"Це правда, мені запропонували новий контракт. Чи близький я до підписання? Це інша розмова.

Я поквапився з поверненням після травми коліна. Я зробив це для своєї команди", — сказав Конате.

Чинний контракт француза із командою розрахований до літа 2026 року. В поточному сезоні Конате забив два голи та віддав один асист у 22 матчах.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль виявляє зацікавленість до півзахисника Штутгарта.