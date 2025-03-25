Англія

Суд визнав колишнього футболіста винним у нападі на дружину після п'яної сварки.

Колишній півзахисник Манчестер Сіті та КПР Джої Бартон отримав 12-тижневий умовний тюремний термін після рішення Вестмінстерського магістратського суду. Його визнали винним у нападі на дружину в їхньому будинку в червні 2021 року. Про це повідомляє Mirror.

За даними суду, 42-річний Бартон після вечора з алкоголем та друзями посварився з дружиною Джорджією Бартон, після чого штовхнув її на підлогу та вдарив ногою по голові. Жінка одразу викликала поліцію, повідомивши, що чоловік її вдарив, але згодом намагалася відкликати свої заяви.

Суд відхилив пояснення Бартона, назвавши їх "розмитими". Прокурори наголосили, що дзвінок дружини в поліцію став "переконливим доказом", а її травми не могли бути випадковими.

Бартон не визнав провини, заявивши, що конфлікт був словесним, а його арешт стався, коли він уже спав. Спочатку судовий процес мав відбутися ще у 2022 році, але був призупинений після відкликання скарги. Вищий суд вирішив, що таке рішення було "помилковим у принципі", і відновив розгляд справи.

Бартон одружився з Джорджією у 2019 році, у подружжя двоє дітей.