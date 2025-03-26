Англія

Претендуючим на гравця клубам буде непросто задовольнити апетити "святих".

Саутгемптон готовий вимагати приголомшливу суму в розмірі понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів за правого вінгера Тайлера Діблінга, передає видання The Telegraph.

На 19-річного гравця націлені Тоттенгем і Манчестер Сіті. "Святі" вважають свого вихованця одним із найкращих молодих англійців, тож мають намір отримати за нього значні кошти, що може відштовхнути потенційних покупців.

Повідомляється, що Діблінгом також цікавляться в Манчестер Юнайтед, Баварії і РБ Лейпциг. Контракт виконавця з Саутгемптоном розраховано до кінця червня 2027 року.

На рахунку Тайлера чотири гола й два асисти в 30-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.