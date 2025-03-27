Англія

У лютому індивідуальна нагорода дісталася представнику Ліверпуля Мохамеду Салаху.

Офіційний сайт англійської Прем'єр-ліги оголосив перелік претендентів на звання найкращого гравця турніру за підсумками березня 2025 року.

Індивідуальна нагорода дістанеться одному з шести наступних виконавців:

Жан-Рікнер Бельгард (Вулвергемптон) — 2 матча (1В, 1Н), 3 асисти;

Ентоні Еланга (Ноттінгем Форест) — 2 матча (2В), 2 гола;

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) — 2 матча (1В, 1Н), 2 гола й 2 асисти;

Нікола Міленкович (Ноттінгем Форест) — 2 матча (2В), 1 гол і 1 асист;

Деклан Райс (Арсенал) — 2 матча (1В, 1Н), 1 гол;

Ян Паул ван Геке (Брайтон) — 2 матча (1В, 1Н), 1 гол.

Голосування триватиме до 13:00 (за Києвом) понеділка, 31 березня. Підтримати свого фаворита можна за посиланням.

Нагадаємо, що попередніми переможцями в цій номінації є Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, серпень), Коул Палмер (Челсі, вересень), Кріс Вуд (Ноттінгем Форест, жовтень), Мохамед Салах (Ліверпуль, листопад і лютий), Александер Ісак (Ньюкасл Юнайтед, грудень) і Джастін Клюйверт (Борнмут, січень).