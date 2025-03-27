У лютому індивідуальна нагорода дісталася представнику Ліверпуля Мохамеду Салаху.
Бруну Фернандеш, Getty Images
27 березня 2025, 18:29
Офіційний сайт англійської Прем'єр-ліги оголосив перелік претендентів на звання найкращого гравця турніру за підсумками березня 2025 року.
Індивідуальна нагорода дістанеться одному з шести наступних виконавців:
Жан-Рікнер Бельгард (Вулвергемптон) — 2 матча (1В, 1Н), 3 асисти;
Ентоні Еланга (Ноттінгем Форест) — 2 матча (2В), 2 гола;
Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) — 2 матча (1В, 1Н), 2 гола й 2 асисти;
Нікола Міленкович (Ноттінгем Форест) — 2 матча (2В), 1 гол і 1 асист;
Деклан Райс (Арсенал) — 2 матча (1В, 1Н), 1 гол;
Ян Паул ван Геке (Брайтон) — 2 матча (1В, 1Н), 1 гол.
Голосування триватиме до 13:00 (за Києвом) понеділка, 31 березня. Підтримати свого фаворита можна за посиланням.
Нагадаємо, що попередніми переможцями в цій номінації є Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, серпень), Коул Палмер (Челсі, вересень), Кріс Вуд (Ноттінгем Форест, жовтень), Мохамед Салах (Ліверпуль, листопад і лютий), Александер Ісак (Ньюкасл Юнайтед, грудень) і Джастін Клюйверт (Борнмут, січень).