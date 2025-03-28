Керманич Ман Сіті висловився про спливаючий контракт КДБ влітку цього року.
Кевін Де Брюйне, Getty Images
28 березня 2025, 18:33
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував ситуацію щодо майбутнього зіркового атакуючого півзахисника своєї команди Кевіна Де Брюйне, чий контракт з клубом спливає 30 червня.
Перед чвертьфінальним матчем Кубка Англії проти Борнмута Гвардіолу запитали про можливість продовження угоди з бельгійцем, який цього літа відзначатиме 34-річчя. Плеймейкер провів непростий сезон через травми, що поставило під сумнів його довгострокові перспективи в клубі.
"Це питання між клубом, Кевіном і його агентом. Це запитання для клубу та Кевіна. Слухайте, ви маєте розуміти, що в нашій ситуації я більше переймаюся командою та тим, як найкраще завершити сезон.
Індивідуальні ситуації – чи це тренери, персонал або гравці – зараз не на першому місці. Ми всі маємо думати про те, що краще для клубу і команди, щоб досягти наших цілей у Кубку Англії, Прем’єр-лізі та Клубному чемпіонаті світу", — цитує слова Гвардіоли Yahoo!Sports.
За повідомленнями ЗМІ, Манчестер Сіті готовий запропонувати Де Брюйне новий контракт із зниженими зарплатними умовами. Однак бельгієць також привернув увагу клубів МЛС та Саудівської Про-ліги, що може вплинути на його рішення влітку.