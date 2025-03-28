Англія

Керманич Ман Сіті висловився про спливаючий контракт КДБ влітку цього року.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував ситуацію щодо майбутнього зіркового атакуючого півзахисника своєї команди Кевіна Де Брюйне, чий контракт з клубом спливає 30 червня.

Перед чвертьфінальним матчем Кубка Англії проти Борнмута Гвардіолу запитали про можливість продовження угоди з бельгійцем, який цього літа відзначатиме 34-річчя. Плеймейкер провів непростий сезон через травми, що поставило під сумнів його довгострокові перспективи в клубі.

"Це питання між клубом, Кевіном і його агентом. Це запитання для клубу та Кевіна. Слухайте, ви маєте розуміти, що в нашій ситуації я більше переймаюся командою та тим, як найкраще завершити сезон.

Індивідуальні ситуації – чи це тренери, персонал або гравці – зараз не на першому місці. Ми всі маємо думати про те, що краще для клубу і команди, щоб досягти наших цілей у Кубку Англії, Прем’єр-лізі та Клубному чемпіонаті світу", — цитує слова Гвардіоли Yahoo!Sports.

За повідомленнями ЗМІ, Манчестер Сіті готовий запропонувати Де Брюйне новий контракт із зниженими зарплатними умовами. Однак бельгієць також привернув увагу клубів МЛС та Саудівської Про-ліги, що може вплинути на його рішення влітку.