Англія

Франкфуртський Айнтрахт вимагає за молодого хавбека щонайменше €60 мільйонів

Манчестер Сіті вступив у боротьбу за молодого центрального півзахисника франкфуртського Айнтрахта Хуго Ларссона. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 20-річний швед зацікавлений у можливому переїзді на Етіхад Стедіум, а Айнтрахт вже отримав першу інформацію про інтерес англійського гранда з Манчестера.

Зазначається, що спортивний директор франкфуртців Маркус Креше готовий відпустити Ларссона, але не менш ніж за 60 мільйонів євро. Контракт шведа з "орлами" діє до літа 2029 року.

Окрім Манчестер Сіті, ситуацію навколо талановитого футболіста моніторять Арсенал, Ліверпуль, Тоттенгем та кілька топклубів Бундесліги.

У поточному сезоні Хуго Ларссон провів за Айнтрахт Франкфурт 37 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 1 асист.