Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 1 квітня та розпочнеться о 21:45.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонськими Арсеналом та Фулгемом, яке відбудеться на Емірейтс Стедіум.

ВІВТОРОК, 1 КВІТНЯ, 21:45. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Перед паузою на міжнародні матчі Арсенал здолав Челсі у лондонському дербі (1:0), проте радість від перемоги затьмарила турнірна таблиця – Ліверпуль в статусі лідера впевнено випереджає "канонірів" уже на 12 очок. Залишилося лише дев'ять матчів, і тепер кожен із них – фінал для команди Мікеля Артети. Чи сподіваються на Емірейтс на диво? Поки математичні шанси існують — безумовно! Але важливо зазначити, що мерсісайдцям ще слід добряче постаратися, щоб упустити це чемпіонство.

Говорячи про сьогоднішнє протистояння, в цілому історія на боці лондонського Арсеналу: на своєму полі "каноніри" жодного разу не програвали Фулгему в 31 матчі АПЛ, здобувши 24 перемоги та 7 нічиїх. До того ж, перше квітня – щаслива дата для "канонірів", адже вони виграли всі сім матчів, що грали в цей день у Прем'єр-лізі. Утім, це лише один бік медалі, оскільки відомо, що "дачники" останнім часом є дуже незручним суперником для колективу Артети. Так, Арсенал не перемагав Фулгем три поєдинки поспіль в АПЛ, втрачаючи дорогоцінні очки в чемпіонських перегонах що минулого сезону, що поточного.

Для Фулгема цей сезон може стати особливим та по-справжньому проривним: команда Марку Сілви йде на відстані чотирьох очок від зони Ліги чемпіонів і серйозно замислюється про потрапляння до єврокубків за підсумками цієї кампанії. Однак останній матч на вихідних проти Крістал Пелас в 1/4 фіналу Кубка Англії став для "дачників" справжнім ударом – 0:3 на власному полі були великою несподіванкою, тому у колективу Сілви є вагома причина, щоб реабілітуватися перед фанатами.

Але не можна не відзначити, що на виїзді Фулгем переважно демонструє впевнену гру – перед останньою поразкою від Брайтона (1:2) лондонці виграли три поспіль гостьові матчі, забиваючи мінімум по два голи в кожному з них. А в грудні, на своєму полі, "коттеджери" нічиєю з рахунком 1:1 вже вкотре довели, що можуть не просто чинити опір Арсеналу, а створювати "канонірам" величезні проблеми. Можливо, через те, що у складі Фулгема достатня кількість колишніх гравців Арсеналу, які чудово знайомі з системою "канонірів". Можливо, "дачники" банально прогресували за останні сезони та готуються зробити крок уперед. В кожній із цих тез можна знайти правду.