Англія

Українець може взяти участь у матчі проти Ліверпуля.

Головний тренер Евертона Девід Моєс дав свій коментар стосовно стану здоров'я лівого захисника Віталія Миколенка.

Гравець збірної України зазнав пошкодження в матчі-відповіді плей-оф Ліги націй проти Бельгії (0:3), відігравши 69 хвилин після появи в стартовому складі.

"У нього була невелика травма, але він повернувся. Прийшов і трохи потренувався вчора [30 березня], тому ми сподіваємося, що з ним усе буде добре. Проте, доведеться дочекатися завтра, щоб побачити, як він себе почуває", — цитує Моєса офіційний сайт Евертона.

Завтра, 2 квітня, "іриски" гостюватимуть у Ліверпуля в 30-му турі АПЛ-2024/25. Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом.

У ході поточної кампанії 25-річний Миколенко взяв участь у 29-ти матчах усіх турнірів, відзначившись двома асистами. Майбутнє дербі Мерсисайду може стати для нього сьомим поспіль у футболці Евертона.