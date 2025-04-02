На легендарному Енфілді відбудеться черговий розділ у багатій історії Мерсісайдського дербі: Ліверпуль і Евертон знову зійдуться у двобої, який пройде в рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги.

СЕРЕДА, 2 КВІТНЯ, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команда Арне Слота напередодні пережила непростий відрізок сезону, коли спочатку вилетіла з Ліги чемпіонів від ПСЖ, а потім поступилася Ньюкаслу у фіналі Кубка англійської ліги, однак "червоні" продовжують впевнено йти до чемпіонського титулу Прем'єр-ліги. Вони випереджають конкурентів у перегонах за престижним трофеєм і прагнуть реабілітуватися перед уболівальниками впевненою перемогою над принциповим територіальним суперником.

Енфілд залишається справжньою фортецею для Ліверпуля: команда не програвала тут у Прем'єр-лізі з четвертого туру, здобувши 17 перемог у 19 домашніх матчах. Ба більше, "червоні" забивали мінімум двічі у 15 останніх поєдинках на рідному стадіоні, що підтверджує силу домашніх стін колективу Арне Слота. Вболівальники добре пам'ятають, що востаннє Ліверпуль не виграв обидва дербі в рамках одного сезону ще у 2014/15 роках – і навряд чи команда захоче повторити цей сценарій.

"Іриски" під керівництвом Девіда Моєса суттєво додали і вже знаходяться далеко поза боротьбою за виживання, як у попередні сезони. Вони йдуть на серії з дев’яти матчів без поразок у Прем'єр-лізі – найкращій результат для клубу з 2017 року. Після свого приходу Моєс зміцнив оборону і зробив команду непоступливою: Евертон провів уже 13 нічиїх у сезоні, що є рекордом для клубу.

Важливу роль у захисті та підключеннях до атак Евертона відіграє українець Віталій Миколенко, який стабільно виходить у стартовому складі та є ключовим гравцем на лівому фланзі. Втім, участь захисника у цьому матчі під питанням через травму, отриману у збірній України. Потенційна відсутність Миколенка може серйозно послабити Евертон, адже й без того команда має труднощі – Домінік Калверт-Льюїн та Двайн Макніл залишаються поза грою, а Бету та Армандо Броя ще й близько не вийшли на пік своєї форми.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,39, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 8,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,95.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Кванса, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї — Салах, Луїс Діас, Гакпо ЕВЕРТОН : Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Янг — Алькарас, Гана, Гарнер, Дукуре, Гаррісон — Бету Не зіграють: Джо Гомес, Трент — Мангаля, Калверт-Льюїн, Макніл, Ндіає Під питанням: Аліссон, Бредлі, Гравенберх — Миколенко

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