У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає лондонське протистояння між Челсі та Тоттенгемом, яке відбудеться на Стемфорд Брідж.

ЧЕТВЕР, 3 КВІТНЯ, 22:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Челсі підходить до цього матчу з найкращою серією домашніх перемог у сезоні – "сині" виграли чотири останні поєдинки на Стемфорд Брідж, не пропустивши в двох із них. І хоча ці успіхи здобуті проти команд із нижньої частини таблиці, фактор свого поля все ж грає чималу роль для підопічних Енцо Марески. До того ж, в очних зустрічах зі "шпорами" гравці Челсі звикли домінувати у плані результатів: лише одна поразка в останніх 12 матчах Прем'єр-ліги.

Однак загалом сезон для "синіх" видається нестабільним. Вже ніхто й не пригадає, що в певний момент сезону Челсі навіть вважали головним конкурентом Ліверпуля та претендентом на чемпіонство, але тримав цей момент недовго. Команда може демонструвати яскравий футбол проти грандів, але водночас втрачати очки у матчах, де вважається фаворитом. Попри проблеми, Челсі продовжує боротьбу за місце у топ-4 і вихід до Ліги чемпіонів. У разі перемоги в дербі команда зможе зміцнити свої позиції в турнірній таблиці. Окремо варто відзначити повернення Ніколаса Джексона, який є справжнім кошмаром для Тоттенгема – сенегалець забив чотири голи у ворота "шпор", що є його найкращим показником серед усіх суперників в АПЛ. Разом із Коулом Палмером та Ноні Мадуеке він має всі шанси знову стати головною загрозою для гостей, повернувшись після травм.

Тоттенгем продовжує математичну боротьбу за місце в єврокубках, але виступи на виїзді залишають бажати кращого. Вісім поразок у гостях – це третій найгірший показник у лізі, і лише Саутгемптон та Лестер Сіті мають більше невдач на чужих полях у поточному сезоні АПЛ. Востаннє "шпори" програвали більше виїзних матчів у сезоні-2008/09, але зараз у команди Анже Постекоглу є ресурси для того, щоб врятувати кампанію у плані результатів, оскільки переважна більшість травм основних гравців позаду.

Головною надією Тоттенгема залишається Сон Хин Мін. Корейський форвард проводить сильний сезон і вже набрав дев'ять гольових передач, але проти Челсі він поки не відзначався асистами в АПЛ. Якщо Сон зможе зламати цю серію, то повторить клубний рекорд Крістіана Еріксена за кількістю сезонів із двозначною кількістю результативних передач. Окрім цього, важно не згадати матч першого кругу команд, коли вони влаштували справжнє гольове шоу з підсумковою перемогою Челсі з рахунком 4:3. Чекаємо на чергове феєричне футбольне шоу, враховуючи, що тренери обох клубів роблять акцент на атакуючому футболі.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,68, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 4,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ЧЕЛСІ : Санчес — Джеймс, Фофана, Колвілл, Кукурелья — Енцо, Кайседо — Санчо, Палмер, Нкунку — Педру Нету ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Бергвалль, Бентанкур, Меддісон — Одобер, Соланке, Сон Не зіграють: Гую, Мудрик — Дрегушін Під питанням: Ніколас Джексон, Палмер, Мадуеке, Лавія — Кулусевські, Рішарлісон, Дансо, Бергвалль

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