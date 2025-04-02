Англія

"Шпори" розраховують на 18-річного хавбека.

Центральний півзахисник Каллум Олусесі погодився на оновлення своєї угоди з Тоттенгемом, передає журналіст Фабріціо Романо.

Зараз контракт із 18-річним англійцем нігерійського походження розраховано до кінця червня 2026-го, тоді як після продовження він втрачатиме чинність двома кампаніями пізніше.

У сезоні-2024/25 Олусесі дебютував за головну команду "шпор", відігравши кілька хвилин у переможному виїзному матчі проти Гоффенгайма (3:2) в Лізі Європи. У 13-ти поєдинках за "молодіжки" (U-18 і U-21) Тоттенгема він відзначився п'ятьма голами.

За даними Романо, за рахунок нової угоди Каллум стане одним із найбільш високооплачуваних гравців академії лондонського клубу.