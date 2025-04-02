Англія

30-річному португальцю не сподобалося питання одного з британських журналістів про вік гравців Ман Сіті.

Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва різко відповів критикам, які називають одну з причин спаду його команди в поточному сезоні через "старіння" складу.

За словами 30-річного португальця, такі люди "нічого не розуміють у футболі".

"Чи "застарів" склад Ман Сіті? Скажіть мені, про якого гравця йдеться? Назвіть імена, хто саме. Подібне говорять люди, які не розуміються на футболі. Мені 30, Ковачичу 30. Ми ж не 36-річні ветерани.

У нас було шість чи чотири поганих місяці, і раптом ми стали старими та недостатньо сильними? За останні вісім сезонів ми виграли шість титулів Прем'єр-ліги, і після чотирьох складних місяців ми вже не годимося? Я вас запитую. Ви поставили мені це питання, я вам відповів.

Повторюю, що так говорять тільки ті люди, які не розуміються на футболі, ніколи не грали в нього і, мабуть, не тямлять у цьому нічого", — цитує слова Бернарду Сілви Manchester Evening News.

У поточному сезоні португальський плеймейкер провів за Манчестер Сіті 40 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 4 асисти. У минулій кампанії на рахунку Бернарду було 11 голів та 10 асистів у 49 поєдинках.