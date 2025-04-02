Англія

Українці гратимуть із перших хвилин поєдинків 30-го туру АПЛ-2024/25.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Борнмут прийматиме Іпсвіч Таун, тоді як Брентфорд гостюватиме в Ньюкасл Юнайтед.

Місце в стартовому складі "вишень" знайшлося й для центрального захисника Іллі Забарного.

Зараз на рахунку 22-річного українця участь у 30-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Атакувальний півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк теж гратиме з перших хвилин.

Протягом цього сезону 21-річний українець провів 26 поєдинків у всіх турнірах.

Матчі Борнмут — Іпсвіч Таун і Ньюкасл Юнайтед — Брентфорд розпочнуться о 21:45 за київським часом.