Англія

01:49 — саме стільки знадобилося найдорожчому трансферу в історії Манчестер Сіті, щоб забити у ворота Лестер Сіті.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті зустрівся на власному полі з Лестер Сіті.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 2-й хвилині на користь господарів, коли свій момент реалізував вінгер "містян" Джек Гріліш.

Зазначимо, що для найдорожчого підписання в історії Манчестер Сіті (117,5 млн євро) цей м'яч у ворота "лисиць" став першим у рамках АПЛ з 16 грудня 2023 року.



Нагадаємо, у поточному сезоні на рахунку Джека Гріліша 3 голи та 5 асистів у 28 проведених поєдинках за Манчестер Сіті.