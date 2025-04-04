Англія

Утім, майбутнє легенди у Лестері знаходиться під питанням через спливаючий контракт.

Легендарний фоврард Лестера Джеймі Варді не має наміру завершувати кар'єру, попри те, що його контракт із клубом спливає вже в червні.

За інформацією Sky Sports, 38-річний нападник перебуває в постійному контакті з керівництвом "лисиць" й відкритий до продовження угоди.

Хоча майбутнє Лестера у Прем’єр-лізі залишається під величезною загрозою, Варді не виключає можливості виступати за клуб навіть у Чемпіоншипі.

У цьому сезоні досвідчений англієць забив 8 голів і віддав 3 асисти у 29 матчах, залишаючись ключовим гравцем атаки аутсайдера АПЛ.

Зазначимо, що фани Лестера вже минулого сезону готувалися до прощання з Джеймі Варді, влаштувавши емоційне шоу підтримки, однак нападник тоді підписав однорічне продовження після повернення клубу до елітного дивізіону.