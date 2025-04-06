У 31-му турі англійської Прем'єр-ліги Фулгем прийматиме Ліверпуль на Крейвен Коттедж. Матч відбудеться у неділю, 6 квітня, і може стати ще одним кроком "червоних" до омріяного титулу.

НЕДІЛЯ, 6 КВІТНЯ, 16:00. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

"Дачники" підходять до поєдинку з непоганим настроєм, адже вдома зовсім нещодавно здолали Тоттенгем із рахунком 2:0. Проте після того була прикра поразка на виїзді від Арсеналу посеред цього тижня (1:2), яка лише підтвердила нестабільність підопічних Марку Сілви. Враховуючи поточний статус Ліверпуля, у Фулгема традиційно виникають труднощі у матчах проти лідерів чемпіонату — "дачники" здобули лише одне очко у 11 попередніх зустрічах з командами, які очолювали таблицю АПЛ.

Домашній стадіон рідко приносить сенсації лондонцям у матчах з Ліверпулем. Востаннє Фулгем перемагав "червоних" у Лондоні ще в далекому 2011 році. Хоч у грудні Фулгем забрав нічию з Енфілда, в тому матчі команда Марку Сілви двічі вела в рахунку, а суперник грав у меншості ще з 17-ї хвилини — тому втрачена перемога залишила скоріше осад через два втрачені пункти, ніж радість через здобутий один. Цього разу шансів буде ще менше: керманич Фулгема не зможе розраховувати на Нельсона, Тете й Вілсона, але решта атакувальної лінії в строю. Питання тільки щодо готовності та фізичних кондицій.

Ліверпуль же продовжує захоплюючу ходу у поточному розіграші чемпіонату. Після важкого дербі проти Евертона на цьому тижні, де перемогу приніс єдиний гол Діогу Жоти, команда Арне Слота приїде в Лондон з метою зберегти гандикап на вершині таблиці АПЛ. Попри короткий час на відновлення, "червоні" залишаються фаворитами матчу, маючи другу найкращу виїзну форму в історії клубу — 38 голів у 15 матчах!

Утім, у Ліверпуля залишаються кадрові втрати — поза грою Трент Александер-Арнолд і Джо Гомес, хоча Конор Бредлі вже може повернутися до складу після травм. Знову на фланзі оборони може з’явитись Кертіс Джонс, який успішно заміняв номінальний за позицією партнерів у мерсісайдському дербі. Але йому доведеться стримувати агресивну атаку Фулгема, яка, щоправда, майже не загрожує ударами з-за меж штрафного майданчика — лише два голи здалеку за останній рік.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,82, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 4,33. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,80.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ФУЛГЕМ : Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге, Лукич — Адама Траоре, Андреас, Івобі — Муніз ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Кванса, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Луїс Діас — Жота Не зіграють: Нельсон, Тете, Вілсон — Трент, Аліссон, Гомес Під питанням: ... — Бредлі

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