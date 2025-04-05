Український центрбек зіграє з перших хвилин матчу 31-го туру АПЛ.
Ілля Забарний, Getty Images
05 квітня 2025, 16:16
У рамках 31-го туру англійської Серії А лондонський Вест Гема прийматиме на власному полі Борнмут.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Так, головний тренер "вишень" Андоні Іраола традиційно довірив місце у старті центральному захиснику збірної України Іллі Забарному.
Склад Борнмута:
Матч Вест Гем — Борнмут розпочнеться сьогодні, 5 квітня, о 17:00 за київським часом.