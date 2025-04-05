У рамках 31-го туру англійської Серії А лондонський Вест Гема прийматиме на власному полі Борнмут.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, головний тренер "вишень" Андоні Іраола традиційно довірив місце у старті центральному захиснику збірної України Іллі Забарному.

Склад Борнмута:

Матч Вест Гем — Борнмут розпочнеться сьогодні, 5 квітня, о 17:00 за київським часом.