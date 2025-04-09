Англія

18-річні таланти залишиться ключовим у довгострокових планах "канонірів".

Лондонський Арсенал планує найближчим часом розпочати переговори з атакуючим півзахисником Ітаном Нванері щодо нового довгострокового контракту. 18-річний нападник, який став важливою частиною команди цього сезону, може розраховувати на суттєве підвищення зарплати. Про це повідомляє журналіст BBC Семі Мокбел.

Поточна угода Нванері діє до літа 2026 року. Однак після призначення Андреа Берти спортивним директором, клуб визначив продовження контрактів з ключовими вихованцями академії одним зі стратегічних пріоритетів.

Хоча офіційної пропозиції ще не було, керівництво вже зв’язалося з представниками юного футболіста для організації формальних перемовин у найближчі тижні.

У цьому сезоні Ітан Нванері провів 31 матч за основну команду, забив 8 голів та віддав 2 асисти, скориставшись шансом через травми провідних гравців, зокрема Букайо Сака, Кая Гаверца, Габріела Мартінеллі та Габріела Жезуса.

Окрім Нванері, 18-річний Майлз Льюїс-Скеллі, ще один випускник академії, також веде перемовини про новий контракт. Обидва гравці розглядаються як фундамент майбутнього Арсеналу, і клуб прагне зберегти їх у своїй структурі на довгі роки.