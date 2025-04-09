Англія

Угода перебуває на фінальній стадії, а в Мерсісайді впевнені в її успішному завершенні.

Зірковий вінгер та лідер Ліверпуля Мохамед Салах готується підписати новий контракт зі своїм поточним клубом, оскільки нинішня угода спливає наприкінці поточної кампанії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сторони знаходяться на завершальній стадії перемовин, і клуб впевнений у досягненні домовленості з 32-річним єгипетським нападником уже найближчим часом.

Зазначається, що схожий прогрес спостерігається і в переговорному процесі із центральним захисником Вірджилом ван Дейком, який нещодавно підтвердив позитивні зрушення в цьому напрямку.

Очікується, що Мо Салах продовжить кар’єру на Енфілді та залишиться ключовою фігурою в майбутньому Ліверпуля.

У поточному сезоні Мохамед Салах провів за "червоних" 45 матчів, в яких він забив 32 голи та віддав 22 результативні передачі.